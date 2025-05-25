На берегу Финского залива «ведьмы и пираты» построили новый город

«В этом году “весенний праздник”, как еще называют участники фестиваля, проходит с 20 по 25 мая. На эти дни в лесу, я не преувеличиваю, вырастает настоящий город», — сообщает корреспондент «КП-Петербург». Он добавил, что город растянулся на три километра вдоль берега, обзаведясь собственными «улицами», кафе, сценами и даже банями.