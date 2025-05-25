На берегу Финского залива «ведьмы и пираты» построили новый город

Участники фестиваля приходят в неординарных костюмах.
На побережье Финского залива у мыса Кюренниеми развернулся палаточный город, созданный участниками фестиваля Solar Systo Togathering. В течение пяти дней с 20 по 25 мая это место превратилось в яркое поселение «ведьм, пиратов» и других сказочных персонажей, сообщает «КП-Петербург».
«В этом году “весенний праздник”, как еще называют участники фестиваля, проходит с 20 по 25 мая. На эти дни в лесу, я не преувеличиваю, вырастает настоящий город», — сообщает корреспондент «КП-Петербург». Он добавил, что город растянулся на три километра вдоль берега, обзаведясь собственными «улицами», кафе, сценами и даже банями.
Корреспондент добавил, что сквозь дымовую завесу проступают пестрые палатки, светящиеся арт-объекты и экстравагантные костюмы участников. Гости фестиваля щеголяют в образах сказочных существ, демонстрируя фантазию в деталях своих нарядов.
Фестиваль Systo проходит в лесах Ленинградской области уже более двух десятилетий, собирая участников со всей России и из-за рубежа. В текущем году мероприятие отмечает свой 25-летний юбилей.