Тепло родного дома: как печь стала частью русской культуры

— Печь всегда была основой дома — сначала определяли ее место, а потом планировали остальное. Отсюда и пошло выражение «плясать от печки». Это действительно был самый ценный элемент жилища: она и обогревала, и кормила — в ней варили щи, пекли картошку, даже спали на ней.