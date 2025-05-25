Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 26 мая

Не убивать комаров — считалось, что это приведет к их еще большему размножению. Не оставлять открытыми окна и двери вечером — комары залетят, а вместе с ними может проникнуть нечистая сила. Не начинать важные дела без молитвы — день считался неблагоприятным для рискованных предприятий. Не ссориться и не сквернословить — это могло разгневать духов природы и навлечь засуху. Не носить темную одежду — комары особенно активно кусают тех, кто одет в черное.