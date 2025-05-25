Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 26 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
26 мая в народном календаре носит название Лукерья Комарница. Этот день связан с появлением комаров, что считалось важным признаком наступления настоящего лета.
Название «Комарница» произошло от поверья, что с этого дня комары становятся особенно активными. Если их много — год будет урожайным. Также в этот день почитали память святой Гликерии (Лукерьи) Новгородской, которая считалась защитницей от нечистой силы и болезней. Крестьяне верили, что с Лукерьи начинается период теплых ночей, а значит, можно смело высаживать поздние культуры. В некоторых регионах 26 мая называли «Гречишницей», так как начинали сеять гречиху.
День считался важным для наблюдений за природой: по поведению комаров, птиц и облаков предсказывали погоду на ближайшие недели.
Что делали на Руси в этот день? Что рекомендуется делать в этот день?
26 мая было принято заниматься сельскохозяйственными работами и соблюдать традиции, связанные с защитой от комаров и нечистой силы.
Работа в поле и огороде:
Сеяли гречиху, лен и поздние овощи. Проверяли, хорошо ли взошли ранние посевы. Окучивали картофель и пропалывали грядки.
Защита от комаров:
Развешивали пучки полыни и пижмы у окон и дверей — считалось, что их запах отпугивает насекомых. Жгли ветки можжевельника или сосны, чтобы очистить воздух. Мазали кожу отваром гвоздики или лаванды для защиты от укусов.
Обряды и поверья:
Женщины собирали травы для оберегов и лечебных настоев. Молились святой Лукерье о здоровье и защите от лихорадки. Детям давали чеснок или лук, чтобы уберечь от болезней.
Сегодня тоже можно последовать народным традициям: заняться посадками, использовать натуральные средства от комаров и провести день на природе, наблюдая за приметами.
Чего не стоит делать в этот день, 26 мая?
С Лукерьей Комарницей связано несколько запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь неприятности.
Не убивать комаров — считалось, что это приведет к их еще большему размножению. Не оставлять открытыми окна и двери вечером — комары залетят, а вместе с ними может проникнуть нечистая сила. Не начинать важные дела без молитвы — день считался неблагоприятным для рискованных предприятий. Не ссориться и не сквернословить — это могло разгневать духов природы и навлечь засуху. Не носить темную одежду — комары особенно активно кусают тех, кто одет в черное.
Также не рекомендовалось лениться: пропуск полевых работ сулил плохой урожай.
Приметы погоды на 26 мая.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на лето и урожайность.
Если комаров много — лето будет теплым, а урожай богатым. Комары вьются тучами — к скорому дождю. Ласточки и стрижи летают низко — к ненастью. Утром обильная роса — день будет солнечным. Гром гремит — к затяжным дождям. Если дуб распустил листья раньше ясеня — лето будет засушливым.
Эти приметы помогали крестьянам планировать работы и готовиться к переменам погоды. Сегодня они могут быть интересны как часть народной мудрости и повод понаблюдать за природой.
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