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Шогджиев станет самым молодым международным мастером в истории шахмат

Россиянину Роману Шогджиеву на момент рекорда исполнилось 10 лет, 3 месяца и 21 день.

Источник: Аргументы и факты

10-летний Роман Шогджиев станет самым молодым международным мастером в истории мировых шахмат.

Юный россиянин выполнил последнюю — третью — норму международного мастера на турнире в Белграде. Мальчик набрал семь очков в девяти турнирах и стал победителем.

На момент победы ему было 10 лет три месяца и 21 день. До этого самым молодым мастером был аргентинец Фаустино Оро — 10 лет восемь месяцев и 16 дней.

Шогджиеву звание международного мастера присвоит Международная шахматная федерация.

Ранее сообщалось, что московский школьник стал победителем первенства мира по шахматам.

Матфей Юрасов, являющийся воспитанником ДЮСШ имени М. М. Ботвинника, завоевал золото в возрастной категории до 13 лет.