Шогджиев станет самым молодым международным мастером в истории шахмат

10-летний Роман Шогджиев станет самым молодым международным мастером в истории мировых шахмат.
Юный россиянин выполнил последнюю — третью — норму международного мастера на турнире в Белграде. Мальчик набрал семь очков в девяти турнирах и стал победителем.
На момент победы ему было 10 лет три месяца и 21 день. До этого самым молодым мастером был аргентинец Фаустино Оро — 10 лет восемь месяцев и 16 дней.
Шогджиеву звание международного мастера присвоит Международная шахматная федерация.
Ранее сообщалось, что московский школьник стал победителем первенства мира по шахматам.
Матфей Юрасов, являющийся воспитанником ДЮСШ имени М. М. Ботвинника, завоевал золото в возрастной категории до 13 лет.