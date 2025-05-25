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138 незаконных свалок отходов обнаружены вокруг Минска

138 мест несанкционированного размещения отходов обнаружены под Минском.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Руслан Китов сказал телеканалу СТВ, что 138 мест несанкционированного размещения отходов обнаружены вокруг столицы Беларуси. Цифра касается только свалок, выявленных с начала года.

— И я хочу сказать, что это достаточно много, — заметил Китов.

Он добавил, что проводятся регулярные рейды для борьбы с несанкционированными свалками под Минском, а места выброса отходов и нарушителей выявляют часто.

Также Руслан Китов напомнил:

— Штрафы, предусмотренные Административным кодексом Республики Беларусь, для физических лиц составляют до 30 базовых, для индивидуальных предпринимателей 100, а для юридических лиц аж 1 000 базовых величин.

Тем временем Мингорисполком сообщил про оплату картой в автобусах, троллейбусах и трамваях.

А белорусский врач рассказала о новом методе лечения аллергии стволовыми клетками.