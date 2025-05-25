138 незаконных свалок отходов обнаружены вокруг Минска

Начальник Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Руслан Китов сказал телеканалу СТВ, что 138 мест несанкционированного размещения отходов обнаружены вокруг столицы Беларуси. Цифра касается только свалок, выявленных с начала года.