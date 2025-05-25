138 незаконных свалок отходов обнаружены вокруг Минска

Начальник Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Руслан Китов сказал телеканалу СТВ, что 138 мест несанкционированного размещения отходов обнаружены вокруг столицы Беларуси. Цифра касается только свалок, выявленных с начала года.
— И я хочу сказать, что это достаточно много, — заметил Китов.
Он добавил, что проводятся регулярные рейды для борьбы с несанкционированными свалками под Минском, а места выброса отходов и нарушителей выявляют часто.
Также Руслан Китов напомнил:
— Штрафы, предусмотренные Административным кодексом Республики Беларусь, для физических лиц составляют до 30 базовых, для индивидуальных предпринимателей 100, а для юридических лиц аж 1 000 базовых величин.
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