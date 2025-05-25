Астроном объяснил природу загадочной «огненной птицы» рядом с Солнцем

Над Солнцем заметили объект размером больше Земли.
Огненной «птицей», замеченной на снимках рядом с Солнцем, оказалась комета, которая прошла в непосредственной близости от светила. Об этом сообщил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
«Я изучил этот снимок и могу дать ответ, что этот загадочный объект — это, скорее всего, комета, проходящая очень близко от Солнца, а именно — солнцецарапающая комета», — пояснил Киселев в беседе с aif.ru. По словам эксперта, характерная вытянутая форма объекта и наличие ярких точек позади него свидетельствуют о том, что это солнцецарапающая комета, чья поверхность активно испаряется или даже распадается из-за воздействия высоких температур.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о необычном снимке с одного из телескопов LASCO. На изображении можно рассмотреть структуру, напоминающую гигантскую огненную птицу, передает «Царьград».
По оценкам специалистов, размах ее «крыльев» составляет порядка 150 тысяч километров, а сам объект превышает диаметр Земли более чем в 10 раз, передает 360.ru. Этот феномен вызвал широкий интерес как среди ученых, так и у любителей астрономии.