Астроном объяснил природу загадочной «огненной птицы» рядом с Солнцем

«Я изучил этот снимок и могу дать ответ, что этот загадочный объект — это, скорее всего, комета, проходящая очень близко от Солнца, а именно — солнцецарапающая комета», — пояснил Киселев в беседе с aif.ru. По словам эксперта, характерная вытянутая форма объекта и наличие ярких точек позади него свидетельствуют о том, что это солнцецарапающая комета, чья поверхность активно испаряется или даже распадается из-за воздействия высоких температур.