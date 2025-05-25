Филин Букля стал талисманом для ростовских школьников и студентов

Филин живет в зоопарке уже 8 лет, это осторожная и спокойная птица, больше всего любит есть мышей. Пернатый талисман ростовских школьников получил свое имя в честь почтовой совы Букли, преданного слуги и помощника Гарри Поттера, не раз приходившего ему на помощь. Но в отличие от книжного персонажа (полярной совы) ростовская Букля — филин обыкновенный с рыжеватым окрасом и черно-бурым продольным и поперечным рисунком.