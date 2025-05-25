Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом выставили на продажу магазин стоимостью 55 млн рублей

Помещение сетевого магазина и торговые ряды выставили на продажу под Ростовом-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за 55 млн рублей выставили на продажу новое помещение сетевого магазина в станице Мишкинской и тоpгoвый ряд нa трacce Aксай — Нoвочepкаccк. Объявление можно найти на популярном сайте с бесплатными объявлениями.

Продавец отметил, что речь идет о работающем магазине, а торговые ряды якобы «уже заполняются арендаторами». Общая площадь всех объектов составляет примерно 760 кв. метров. На территории провели благоустройство.

Объявление, опубликованное 29 апреля, набрало 397 просмотров, девять из которых — за сегодняшний день, 25 мая.

Подпишись на нас в Telegram.