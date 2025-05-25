Под Ростовом выставили на продажу магазин стоимостью 55 млн рублей

В Ростовской области за 55 млн рублей выставили на продажу новое помещение сетевого магазина в станице Мишкинской и тоpгoвый ряд нa трacce Aксай — Нoвочepкаccк. Объявление можно найти на популярном сайте с бесплатными объявлениями.
Продавец отметил, что речь идет о работающем магазине, а торговые ряды якобы «уже заполняются арендаторами». Общая площадь всех объектов составляет примерно 760 кв. метров. На территории провели благоустройство.
Объявление, опубликованное 29 апреля, набрало 397 просмотров, девять из которых — за сегодняшний день, 25 мая.
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