Некоторым россиянам 1 июня придет повышенная пенсия

«С 1 июня будет произведен перерасчет пенсий для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, граждан с инвалидностью I группы, а также для работавших пенсионеров», — передает слова депутата RT. Он добавил, что процедура пройдет в автоматическом режиме без необходимости подачи дополнительных заявлений. Чаплин отметил, что данная мера направлена на поддержку граждан, внесших значительный вклад в развитие страны.