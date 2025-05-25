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Российский военнослужащий рассказал о чувствах к Родине во время пути домой

Российский военнослужащий, вернувшийся с Украины, пустил слезу по пути домой.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной киевскому режиму территории, признался, что во время пути испытывал волнение от нахлынувших чувств к Родине и даже пустил слезу.

РФ вернула в воскресенье ещё 303 военнослужащих, обмен по формуле 1000 на 1000, длившийся с 23 мая, завершён, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

«Тревога, любовь к Родине. Всё волнительно. Слезу пустил сегодня ещё там на границе», — сказал один из них в эфире телеканала «Россия 24».

Другой признался, что поедет с дочерью и женой отдыхать, и больше ни о чем мечтать не может, кроме как побыть с родными и близкими.

«Ещё нет, ещё такого ощущения нет. Как вот увижу детей, тогда и выдохну все это», — признался один из вернувшихся в том, что пока не может до конца расслабиться.

Ещё один рассказал, что больше всего хочет сходить в баню «с женой и детьми просто отдохнуть».