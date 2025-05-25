Repubblica: Европа намерена организовать встречу России и Украины в Женеве

Представители Франции, Италии, Германии и Великобритании обсудили с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком необходимость организации саммита Киева и Москвы в Женеве до июньской встречи стран «Большой семерки» (G7) в Канаде. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщила газета La Repubblica.
По данным журналистов, партнеры Украины в Европе опасаются того, что президент США Дональд Трамп решит выйти из переговорного процесса, тем самым лишив смысла встречу G7. Потенциальный российско-украинский саммит, по мысли политиков, смог бы помочь избежать этого и удержать внимание главы Белого дома на мирном урегулировании конфликта.
— Отказ Соединенных Штатов от поддержки Украины грозит ее армии глубоким кризисом, что чревато тревожными последствиями для восточного фланга, — говорится в материале.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев сообщил, что Россия передаст Украине наработки меморандума по мирному урегулированию военного конфликта в ближайшие дни. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, российская сторона готова вести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, но вопрос его легитимности будет иметь решающее значение при подписании каких-либо документов.