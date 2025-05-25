Repubblica: Европа намерена организовать встречу России и Украины в Женеве

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев сообщил, что Россия передаст Украине наработки меморандума по мирному урегулированию военного конфликта в ближайшие дни. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, российская сторона готова вести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, но вопрос его легитимности будет иметь решающее значение при подписании каких-либо документов.