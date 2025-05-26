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«Факел» догорел

Воронежский футбольный клуб провел последний мачт в РПЛ перед вылетом.

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В последнем, 30-м туре РПЛ воронежский футбольный клуб «Факел» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 1:1. По итогам сезона «Факел» возвращается в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ. О том, как прошел матч, — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».