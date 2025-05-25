Но в Москве уже не раз заявляли, что у РФ есть четкая позиция в отношении украинского конфликта, и Россия от нее не отступит. Нужно разрешить первопричины конфликта и тогда только приступить к подписанию мирных соглашений. Также Россия наносит удары только по военным объектам Украины, которые являются законной целью. А вот ВСУ часто следуют как настоящие террористы, нанося удары по жилым домам в российском приграничье, а также на новых территориях.