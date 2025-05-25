Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прекратите немедленно»: Келлог обратился с призывом к России и Украине

Келлог призвал РФ и Украину «немедленно» прекратить конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог обратился с призывом к России и Украине. В своем аккаунте соцсети X он призвал «немедленно» прекратить огонь на Украине.

«Прекратите немедленно», — написал Келлог.

Нужно отметить, что с таким посланием американский политик выступил после нанесения ударов РФ по ВПК Украины. На российские удары по военным объектам Украины негативно отреагировали и в ЕС. Там заявили о важности продолжать давление на Россию. Якобы это поможет добиться быстрого прекращения огня.

Но в Москве уже не раз заявляли, что у РФ есть четкая позиция в отношении украинского конфликта, и Россия от нее не отступит. Нужно разрешить первопричины конфликта и тогда только приступить к подписанию мирных соглашений. Также Россия наносит удары только по военным объектам Украины, которые являются законной целью. А вот ВСУ часто следуют как настоящие террористы, нанося удары по жилым домам в российском приграничье, а также на новых территориях.