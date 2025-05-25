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«Оскорбительная ситуация»: эксперт резко отреагировал на ситуацию с билетами в Чите

Ситуация, произошедшая в Чите, обрастает новыми подробностями. Там детям из малоимущих семей во время распределения пригласительных на выступление питерского цирка-шапито «Огни манежа» вручили билеты на цирковое представление с унизительной надписью «Бедолага». В инциденте обвинили билетершу и якобы уволили. Но президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко в беседе с URA.RU озвучил другую информацию.

Происшествие в Чите бросает тень на весь цирк.

Ситуация, произошедшая в Чите, обрастает новыми подробностями. Там детям из малоимущих семей во время распределения пригласительных на выступление питерского цирка-шапито «Огни манежа» вручили билеты на цирковое представление с унизительной надписью «Бедолага». В инциденте обвинили билетершу и якобы уволили. Но президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко в беседе с URA.RU озвучил другую информацию.

«Меня лично эта ситуация оскорбила! К моему огромному удивлению и сожалению, директор этого цирка говорить со мной не хочет. Но по информации моих источников, эту билетершу, которая якобы и написала оскорбительное слово, никто не увольнял. Она просто сбежала. Посмотрите договоры, так ее вообще там не будет», — говорит собеседник агентства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗапашный высказался о ситуации с детьми, получившими билет в цирк с надписью «бедолага».

К слову, этот цирк еще два месяца назад попадал в поле зрения Коробко из-за своих технических характеристик. Тогда он стал искать хозяина, чтобы с ним поговорить.

«Нашел, он сказал, что продал это заведение, и отметил, что это “позорище не его”. И что этот цирк больше не должен ассоциироваться с его именем», — поясняет Роман.

Коробко, который вырос в цирковой семье и всю жизнь посвятил себя цирку, особенно обидно, что в таких скандальных ситуациях фигурирует слово «цирк», таким образом бросая тень на всех тех, кто действительно дарит радость зрителям.

«Это отвратительная хамская ситуация по отношению к зрителю. Очень жаль, что здесь присутствует слово “цирк”. Для меня это слово — синоним слова жизнь. Для нас это не работа, мы этим живем. И подобные ситуации бросают тень на слово цирк».

Что касается этой ситуации, то оценку и вывод должен делать зрители. Именно для них и существует цирк, который дарит положительные эмоции, а не унижает человеческие честь и достоинства.