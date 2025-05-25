«Оскорбительная ситуация»: эксперт резко отреагировал на ситуацию с билетами в Чите

«Меня лично эта ситуация оскорбила! К моему огромному удивлению и сожалению, директор этого цирка говорить со мной не хочет. Но по информации моих источников, эту билетершу, которая якобы и написала оскорбительное слово, никто не увольнял. Она просто сбежала. Посмотрите договоры, так ее вообще там не будет», — говорит собеседник агентства.