Перспективное решение: Эксперт оценил идею строительства деревянных многоэтажек в России

Строительство многоэтажных домов из дерева — экологически и экономически перспективное решение. Древесина, в отличие от бетона и металла, может быть переработана, что снижает нагрузку на окружающую среду, рассказал специалист в области строительства Рафаэль Ярахмедов. Кроме того, по его словам, использование дерева в строительстве позволит сократить транспортные расходы.