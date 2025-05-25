«Объединяет всех»: Алаудинов показал флаг «Ахмата» с крестом и полумесяцем

Генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» показал новый флаг спецназа «Ахмат», на котором появилось два религиозных символа — православный крест и мусульманский полумесяц.
По словам военнослужащего, это знамя символизирует межконфессиональную общность мусульман и христиан в борьбе за разделяемые всеми российскими гражданами традиционные ценности.
— Спецназ «Ахмат» — это та сила, которая объединяет всех, — подчеркнул Алаудинов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 3 мая также сообщил, что бойцы «Ахмата» сорвали попытку украинских войск проникнуть на территорию Курской области.
Кроме того, 7 апреля он уведомил о том, что подразделение успешно уничтожило радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-48, расположенную в районе села Уды в Харьковской области.
Сами бойцы спецназа рассказали о боях с элитным подразделением Вооруженных сил Украины. «Ахмат» столкнулся с ними, когда те спешили на подмогу к погибшим от выстрела ручного огнемета украинским солдатам.