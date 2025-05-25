В Волжском районе Самарской области осудили водителя за повторную пьяную езду

В Волжском районе задержан 45-летний местный житель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.
Мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Проверка показала, что он ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления и был лишён водительских прав.
Водителю назначено наказание — 1 год и 3 месяца принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и лишением права управления транспортом на 4 года. Машина конфискована в пользу государства.
Ранее в Самаре полицейские задержали поджигателя автомобиля на улице Ставропольской.
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