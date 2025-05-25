Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети во Франции

Две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за повреждение электросети в южной части Франции, сообщает Indymedia.
«Мы, две группы анархистов, берем на себя ответственность за нападение на электроэнергетическую инфраструктуру на Лазурном берегу», — говорится в публикации.
Согласно заявлению, диверсии были совершены минимум по двум причинам: индустриальное загрязнение окружающей среды и поставки оружия на Украину и Ближний Восток.
Напомним, накануне во французском департаменте Приморские Альпы, где 24 мая завершился 78-й Каннский кинофестиваль, произошел блэкаут, из-за которого не работали интернет, мобильная связь, лифты и светофоры.
Позже стало известно, что блэкаут в Каннах произошел из-за действий злоумышленников.