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Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети во Франции

Причиной диверсии стали поставки Францией оружия на Украину и Ближний Восток.

Источник: Аргументы и факты

Две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за повреждение электросети в южной части Франции, сообщает Indymedia.

«Мы, две группы анархистов, берем на себя ответственность за нападение на электроэнергетическую инфраструктуру на Лазурном берегу», — говорится в публикации.

Согласно заявлению, диверсии были совершены минимум по двум причинам: индустриальное загрязнение окружающей среды и поставки оружия на Украину и Ближний Восток.

Напомним, накануне во французском департаменте Приморские Альпы, где 24 мая завершился 78-й Каннский кинофестиваль, произошел блэкаут, из-за которого не работали интернет, мобильная связь, лифты и светофоры.

Позже стало известно, что блэкаут в Каннах произошел из-за действий злоумышленников.