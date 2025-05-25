Предложение миллиардера Малофеева об отмене пенсий для молодежи вызвало негодование у Госдумы

«Подход олигарха Малофеева основан на полном непонимании страховой пенсионной системы и непродуманности тех инициатив, которые он предлагает», — передает ее слова «Газета.ru.» Она подчеркнула, что текущие пенсионные отчисления работодателей формируют выплаты как для нынешних, так и для будущих пенсионеров.