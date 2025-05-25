«Хочу, чтобы они были вместе»: Киркоров собирается перезахоронить свою мать

Мама Филиппа Киркорова ушла из жизни, когда ему было 27 лет. Его отец — народный артист Бедрос Киркоров — скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Сейчас исполнитель оформляет все необходимые бумаги, чтобы воссоединить родителей даже после их ухода.