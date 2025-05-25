«Хочу, чтобы они были вместе»: Киркоров собирается перезахоронить свою мать

«Занимаюсь документами, бумагами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», — заявил Киркоров.
Мама Филиппа Киркорова ушла из жизни, когда ему было 27 лет. Его отец — народный артист Бедрос Киркоров — скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Сейчас исполнитель оформляет все необходимые бумаги, чтобы воссоединить родителей даже после их ухода.
Ранее Киркоров рассказывал, что его дочь Алла-Виктория тяжело пережила смерть дедушки — Бедроса Киркорова. У девочки случилась истерика, в то время как её брат Мартин держался сдержаннее.