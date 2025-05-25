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Келлог призвал к немедленному прекращению огня после серии взрывов в Киеве

Специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог в воскресенье, 25 мая, на своей странице в социальной сети X призвал к немедленному и полному прекращению огня после атаки российской армии на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве.

Специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог в воскресенье, 25 мая, на своей странице в социальной сети X призвал к немедленному и полному прекращению огня после атаки российской армии на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве.

— Прекратите огонь немедленно, — написал представитель Белого дома.

Ранее западные СМИ сообщили, что по Украине в ночь 25 мая ударили 367 российских беспилотников, что стало самой крупной воздушной атакой с начала специальной военной операции.

Представители Франции, Италии, Германии и Великобритании обсудили с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком необходимость организации саммита Киева и Москвы в Женеве до июньской встречи стран «Большой семерки» в Канаде.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев сообщил, что Россия передаст Украине наработки меморандума по мирному урегулированию военного конфликта в ближайшие дни.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, российская сторона готова вести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, но вопрос его легитимности будет иметь решающее значение при подписании каких-либо документов.