В Москве прошла премьера мультфильма «Нэчжа побеждает царя драконов»

В столице в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера нового мультфильма «Нэчжа побеждает царя драконов».
Режиссер и сценарист картины Ян Юй вдохновился романами известных писателей династии Мин, а также ссылался на китайские мифы и легенды. Мультфильм рассказывает о мальчике-демоне Нэчже и его друге, которые сражаются с Царем драконов и его армией. Герои вместе преодолевают множество препятствий: три задания для обретения бессмертия и существование в одном теле. Фильм дополняют смешные отсылки к мемам и красочная анимация.
На премьере присутствовали представители посольства Китая в России. Директор китайского культурного центра в Москве Фэн Литао отметил, что эта часть мультфильма в мировом прокате собрала уже более двух миллиардов долларов.
— Мы хотели показать мультфильм и в России, потому что с помощью этого фильма российская аудитория сможет лучше узнать китайскую культуру, — сказал Фэн Литао перед началом просмотра.
В российских кинотеатрах фильм выйдет 29 мая.