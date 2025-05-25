В Москве прошла премьера мультфильма «Нэчжа побеждает царя драконов»

Режиссер и сценарист картины Ян Юй вдохновился романами известных писателей династии Мин, а также ссылался на китайские мифы и легенды. Мультфильм рассказывает о мальчике-демоне Нэчже и его друге, которые сражаются с Царем драконов и его армией. Герои вместе преодолевают множество препятствий: три задания для обретения бессмертия и существование в одном теле. Фильм дополняют смешные отсылки к мемам и красочная анимация.