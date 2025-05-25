«Он не Натан, а Наташка»: конфликты и испытания в восьмом выпуске шоу «Сокровища императора»

На проект пришли новые участники — Ксения Бородина и Николай Сердюков. «Борода», как ее называют в шоу-бизнесе, — бывшая коллега Бузовой по «Дому-2». В интервью Ксения призналась, что с Ольгой они «не дружат и не общаются» за пределами камер. Сердюков известен по реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» и «Последнему герою», где он познакомился с Бородиной.