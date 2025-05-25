«Он не Натан, а Наташка»: конфликты и испытания в восьмом выпуске шоу «Сокровища императора»

Певец Натан и певица Ирина Дубцова на шоу «Сокровища императора».
В воскресенье, 25 мая 2025 года, на телеканале ТНТ вышел восьмой выпуск второго сезона экстремального реалити-шоу «Сокровища императора». В этом эпизоде к участникам присоединились новички — телеведущая Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков. Не обошлось без скандалов: блогер Алена Жигалова назвала певца Натана «Наташкой», а боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов требовал «мести». Подробнее о том, как прошел выпуск и кто покинул шоу — в материале URA.RU.
Что за шоу «Сокровища императора» и кто его участники.
«Сокровища императора» — приключенческое реалити-шоу, являющееся российской адаптацией популярного формата «The Amazing Race». Во втором сезоне знаменитости вместе со своими партнерами путешествуют по Китаю, преодолевая различные испытания и соревнуясь за главный приз — миллион юаней (около 14 миллионов рублей).
Ведущие проекта — артистка Ольга Бузова и комик Михаил Галустян, однако в восьмом выпуске Галустян отсутствовал. Продюсеры шоу объяснили это «отдыхом в Шаолиньском монастыре», хотя многие зрители сомневаются в правдивости этой версии.
Участники выступают в парах, каждая из которых имеет свой цвет формы: синие (Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов), желтые (Ирина Дубцова и Натан), фиолетовые (Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев или «Маги»), зеленые (Антон и Кристина Шкаплеровы), фуксия (Нюша и Мария Шурочкина), оранжевые (Алена Жигалова, известная как «Алена Блин», и Дана Борисова), красные (Олег Майами и Леша Свик). В 8-м выпуске к ним присоединились голубые (Ксения Бородина и Николай Сердюков).
Конфликты в 8 выпуске шоу «Сокровища императора».
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На проект пришли новые участники — Ксения Бородина и Николай Сердюков. «Борода», как ее называют в шоу-бизнесе, — бывшая коллега Бузовой по «Дому-2». В интервью Ксения призналась, что с Ольгой они «не дружат и не общаются» за пределами камер. Сердюков известен по реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» и «Последнему герою», где он познакомился с Бородиной.
Появление Ксении вызвало панику у Алены Жигаловой, у которой с телеведущей давний конфликт из-за интервью с ее бывшим мужем. Неприязнь друг к другу дамы не скрывали с первых минут, что отразилось на атмосфере в коллективе.
Первый игровой день в 8 выпуске на шоу «Сокровища императора».
Стартовое испытание первого дня оказалось непростым: один участник должен был запустить мяч из огромной рогатки, а второй — поймать его сачком. Для продолжения игры требовалось поймать один свой мяч или три мяча противников.
Новички Бородина и Сердюков проявили неожиданную сноровку и первыми покинули площадку. Фуксики ушли вторыми, оранжевые — четвертыми, желтые — за ними. Синие пара Лины и Юрия получила 20-минутный штраф, став последними на этом этапе.
Затем участники отправились в торговый центр, где должны были найти человека в костюме Мальвины, чтобы получить следующую подсказку. В центре проходил фестиваль косплея, что существенно усложнило задачу. Первыми справились Фуксики — Нюша и Мария Шурочкина.
На следующем этапе под названием «Киберпанк» участникам предстояло пробежать по всем синим квадратам на электронном полу, избегая красных. Фуксики и здесь оказались первыми, продемонстрировав отличную пластику.
Финальное испытание дня — «Робопес» — потребовало от участников запомнить и повторить пять команд на китайском языке, чтобы заставить робота-собаку их выполнить. Желтые (Дубцова и Натан) справились первыми, за ними последовали Фуксики, оранжевые и фиолетовые. Зеленые, голубые и красные получили 20-минутный штраф.
Первыми до финиша первого дня дошли желтые, вторыми — фуксики. Третьими — оранжевые, четвертыми — фиолетовые, пятыми — новички (голубые), шестыми — синие, седьмыми — зеленые, восьмыми — красные.
«Он не Натан, а Наташка»: скандал с черной кошкой.
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Вечером разгорелся настоящий скандал. Желтые (Дубцова и Натан), как победители дня, должны были вручить «черную кошку» — негативный бонус одной из команд. Фиолетовые (Маги) попросили отдать ее оранжевым (Жигаловой и Борисовой) в отместку за ранее полученную «черную метку».
Натан согласился, вызвав бурную реакцию Алены Жигаловой, которая назвала его «Наташкой» и пригрозила дать статуэткой «по башке». Дубцова, увидев накал страстей, схватилась за сердце, заявив о приступе тахикардии, и срочно покинула церемонию.
Лина Джебисашвили не упустила возможности съязвить, что это очередная попытка Дубцовой привлечь к себе внимание, отметив: «Она делает все для того, чтобы о ней не забывали ни на минуту».
Второй игровой день на шоу «Сокровища императора»: древние инструменты и опасные велосипеды.
Второй день начался с испытания в саду, где участникам предложили на выбор два задания: «Древний» (выучить и сыграть мелодию на старинном китайском инструменте эрху) или «Современный» (то же самое на электронном саксофоне).
Фиолетовые выбрали «Современный» и первыми справились с заданием. Желтые и новички не уложились в лимит времени и получили 20-минутный штраф. Красные (Майами и Свик) приехали не в тот парк и потеряли драгоценное время.
Финальное испытание второго дня — «Опасный велосипед» — требовало проехать на мини-велосипеде по узкой дорожке над грязью. Мага-комик проехал с первого раза, что позволило фиолетовым оторваться от преследователей. У других участников возникли проблемы, особенно у космонавта Шкаплерова, который демонстрировал удивительное отсутствие координации для человека его профессии.
По пути к финишу фиолетовые умудрились заблудиться, поэтому первыми, как и в прошлом выпуске, финишировали синие (Лина и Юрий). Они получили спонсорский ключ от ячейки с деньгами второй раз подряд.
Кто вылетел из реалити «Сокровища императора» и что ждать дальше.
Артист Олег Майами покинул шоу «Сокровища императора» в восьмом выпуске второго сезона Фото: Анна Майорова © URA.RU.
Финальные результаты распределились следующим образом: первыми пришли синие (Лина и Юрий), вторыми — фиолетовые (Маги), третьими — желтые (Дубцова и Натан), четвертыми — зеленые (Шкаплеровы), пятыми — новички голубые (Бородина и Сердюков), шестыми — фуксики (Нюша и Мария), седьмыми — оранжевые (Жигалова и Борисова).
Последними к финишу пришли красные — Олег Майами и Леша Свик, которые и покинули проект. Парни выглядели расстроенными, особенно Свик, который расплакался на камеру. Он признался, что в Китае ему удалось разобраться в себе и решить проблемы с «веществами».
Финал выпуска ознаменовался новой словесной перепалкой между Жигаловой и Дубцовой, после которой Ирина предложила Натану вместе уйти с проекта. Он отказался, заявив, что планирует добиться выбывания Жигаловой, как ранее Розы Сябитовой.