В Германии призвали запретить въезд семьям беженцев

В Германии рассматривается законопроект, согласно которому беженцам правового статуса будет запрещено подавать документы на воссоединения с семьей. Об этом пишет издание Bild. Отмечается, что если закон будет принят, то власти на два года запретят беженцам воссоединяться с семьями.
«Воссоединение семей для лиц с субсидиарной защитой приостанавливается. До сих пор в Германию могли въезжать до одной тысячи человек в месяц по этой программе. Теперь этому будет положен конец», — говорится в издании.
При этом там раскрывается само понятие «беженец». В Германии это человек, в родной стране которого ему грозят пытки, смертная казнь или политические репрессии.
Ранее KP.RU сообщил, что ЕС начал уставать от потока беженцев с Украины. Сейчас все чаще отменяются для сбежавших украинцев льготы и субсидии. А США, в свою очередь, вообще объявили о возможности депортации нескольких тысяч беженцев с Украины.