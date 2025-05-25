Обломки дрона ВСУ рухнули рядом со школой в подмосковных Бронницах

Напомним, что за семь часов российская ПВО успешно отразила полсотни вражеских БПЛА. Наибольшее количество дронов было сбито в Курской, Орловской и Тульской областях, атаки также зафиксированы в других регионах. Московским регионом удалось пресечь полёт шести аппаратов, а в Калужской области был уничтожен один БПЛА.