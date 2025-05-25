Bild: власти ФРГ хотят приостановить на 2 года воссоединение семей беженцев

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил о планах представить законопроект, который предусматривает приостановку воссоединения семей беженцев, не получивших законное право на получение убежища в стране.
«Воссоединение семей для лиц с субсидиарной (временной. — Прим. ред.) защитой приостанавливается. До сих пор в Германию могли въезжать до 1 тысячи человек в месяц по этой программе», — приводит его слова Bild.
Согласно проекту, беженцы таким статусом не смогут запрашивать воссоединение с супругами и несовершеннолетними детьми в течение двух лет, по истечении этого срока запрос могут рассмотреть.
Издание сообщает, что 28 мая кабмин ФРГ может принять этот законопроект.
Ранее премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер сообщил, что вновь прибывшие в Германию украинские беженцы более не будут обеспечиваться повышенными пособиями по безработице, предназначенными для граждан (Bürgergeld).