Ученые объяснили, как человеку измерить качество своего старения

Ученые из Университета Аберистуита предложили использовать комплексный подход для анализа возрастных изменений, помогающий наиболее точно оценить качество собственного старения.
По словам исследователей, в первую очередь необходимо обратить внимание на свое физическое состояние. Они объяснили, что скорость ходьбы связана с продолжительностью жизни — люди, которые ходят быстрее 1,3 метра в секунду, зачастую в целом чувствуют себя лучше.
Эксперты также призвали проверять свои когнитивные способности с помощью несложных тестов на переключение внимания, например попробовать выстроить последовательность, соединяя цифры и буквы по порядку вида «1-А», «2-Б» и так далее.
— Такие инструменты, как шкала позитивного и негативного опыта, могут помочь вам оценить свое эмоциональное благополучие. Этот короткий опрос из 12 вопросов задает вопросы о ваших повседневных чувствах — от радости и спокойствия до грусти и разочарования, — передает The Conversation.
Врач и телеведущая Елена Малышева также рассказала, что определить надвигающееся слабоумие можно с помощью несложного теста на запоминание слов.