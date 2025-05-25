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Ученые объяснили, как человеку измерить качество своего старения

Ученые из Университета Аберистуита предложили использовать комплексный подход для анализа возрастных изменений, помогающий наиболее точно оценить качество собственного старения.

Ученые из Университета Аберистуита предложили использовать комплексный подход для анализа возрастных изменений, помогающий наиболее точно оценить качество собственного старения.

По словам исследователей, в первую очередь необходимо обратить внимание на свое физическое состояние. Они объяснили, что скорость ходьбы связана с продолжительностью жизни — люди, которые ходят быстрее 1,3 метра в секунду, зачастую в целом чувствуют себя лучше.

Эксперты также призвали проверять свои когнитивные способности с помощью несложных тестов на переключение внимания, например попробовать выстроить последовательность, соединяя цифры и буквы по порядку вида «1-А», «2-Б» и так далее.

— Такие инструменты, как шкала позитивного и негативного опыта, могут помочь вам оценить свое эмоциональное благополучие. Этот короткий опрос из 12 вопросов задает вопросы о ваших повседневных чувствах — от радости и спокойствия до грусти и разочарования, — передает The Conversation.

Врач и телеведущая Елена Малышева также рассказала, что определить надвигающееся слабоумие можно с помощью несложного теста на запоминание слов.