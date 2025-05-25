Ученые объяснили, как человеку измерить качество своего старения

По словам исследователей, в первую очередь необходимо обратить внимание на свое физическое состояние. Они объяснили, что скорость ходьбы связана с продолжительностью жизни — люди, которые ходят быстрее 1,3 метра в секунду, зачастую в целом чувствуют себя лучше.