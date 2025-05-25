«Вехотка» и «шушайка»: почему набирают популярность слова, рожденные в глубинке

Официальное отношение к диалектизмам в нашей стране на протяжении последнего столетия менялось. Наиболее жестким оно было в 1920—1930-е годы, когда на повестке дня стояли идеи смычки города и деревни, стирания границ между культурами внутри СССР, борьбы с пережитками прошлого. Широко тиражировалось высказывание Максима Горького 1930 года: «…литератор должен писать по-русски, а не по-вятски, не по-балахонски» (Вятка — старое название Кирова, Балахна — город в Нижегородской области). Даже изучение диалектов сопровождалось ритуальной бранью в их адрес. «Язык колхозника очищается от накипи веков. Исчезает специфически “крестьянское”, “мужицкий дух”, который так приятно щекотал обоняние различного рода пейзанистам», — писал филолог Федот Филин в «Исследовании о лексике русских говоров» (1936).