«Вехотка» и «шушайка»: почему набирают популярность слова, рожденные в глубинке

В интернете стало модным употреблять диалектные слова. Ими пестрят социальные сети, их собирают для специальных проектов и рисуют к ним иллюстрации. Это огорчает педагогов, но радует криминалистов.
Крупный сервис по организации путешествий недавно подсчитал, как часто используют областные слова в двух самых популярных российских соцсетях. Выяснилось, что сильнее всего местными выражениями (какими — не уточнено) любят щеголять в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Нижегородской области и Краснодарском крае. Самыми популярными словами оказались «закатка», то есть домашние консервы (авторы исследования почему-то считают его крымским), дальневосточная «сопка» и питерский «поребрик».
Другой сайт, пишущий о культуре, затеял онлайн-словарь «Русским языком говорю». 6 июня 2024 года читателям со всей страны предложили присылать характерные для их местности диалектизмы через специальную форму (указав свое имя, значение слова, область и населенный пункт).
По словам организаторов, уже получено более 1,5 тысячи примеров. На сайт их загружают, сопровождая забавными картинками, а рисовать такие иллюстрации — дело небыстрое. Поэтому сейчас мы насчитали на портале всего 252 диалектизма. В большинстве своем это отдельные слова, но есть и фразеологизмы. Если верить пользовательнице сайта Виктории Гуляевой, в Новгородской области умиротворенное настроение описывают так: «Будто Христос в лапотках по душе прошел».
— Одно из самых популярных слов — «вехотка», его прислали более двадцати раз, — говорит главный редактор портала Олеся Максимова. — Так в разных регионах называют мочалку (видимо, корень, как в слове «ветхий», — раньше для мытья брали старые тряпки. — «ВМ»). Почти так же часто присылают слово «лентяйка». В Ивановской и Архангельской областях — это пульт от телевизора, а в Челябинской и Иркутской — швабра.
В орфоэпическом словаре указали правильное ударение в слове граффити.
Судя по тому, что размещено на сайте, на затею откликнулись в 58 регионах (это две трети от общего числа субъектов РФ). Активнее всего пишут из Красноярского края, Белгородской, Иркутской и Нижегородской областей (по 16 примеров). Из столицы не прислали ничего, а ее окрестности представлены одним примером: в Серпухове вместо «влажный» говорят «вохкий».
— Люди стали меньше стесняться своих особенностей, — констатирует Максим Кронгауз, доктор филологических наук, профессор Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук Московского физико-технического института. — В советское время считалось, что надо демонстрировать владение прежде всего литературным языком. А сегодня в моде индивидуальность, и один из способов ее показать — использовать слова, которые есть только в твоей местности.
Кандидат филологических наук Лидия Малыгина ведет занятия по речевой культуре для журналистов, политиков и государственных служащих. Ее не умиляет нынешний диалектный бум: она отучает выходцев из Питера говорить «булка» и «парадное» и сердится, если абитуриент в сочинении называет свеклу «буряком».
— Если мы хотим, чтобы страна оставалась единой и мы друг друга понимали, то должны ориентироваться на литературный язык, — считает Лидия Малыгина. — Опасно, если учителя в регионах будут только любоваться местной лексикой, не предупреждая детей, что она — за пределами нормы.
А вот кто радуется моде на диалектные слова, так это работники правоохранительных органов. Подозреваемые все чаще проговариваются, откуда они родом.
— Однажды мы анализировали переписку человека, заподозренного в вымогательстве, — вспоминает Елена Галяшина, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — В одном мессенджере он употребил фразу: «Я знаю, что ты объезжал на шушайке пробку по очкурам». Эти выражения — чисто владивостокские: «шушайка» — старая отечественная малолитражка, «очкуры» (с ударением на последнем слоге) — закоулки. Это помогло выйти на нужный след.
В ТЕМУ.
Официальное отношение к диалектизмам в нашей стране на протяжении последнего столетия менялось. Наиболее жестким оно было в 1920—1930-е годы, когда на повестке дня стояли идеи смычки города и деревни, стирания границ между культурами внутри СССР, борьбы с пережитками прошлого. Широко тиражировалось высказывание Максима Горького 1930 года: «…литератор должен писать по-русски, а не по-вятски, не по-балахонски» (Вятка — старое название Кирова, Балахна — город в Нижегородской области). Даже изучение диалектов сопровождалось ритуальной бранью в их адрес. «Язык колхозника очищается от накипи веков. Исчезает специфически “крестьянское”, “мужицкий дух”, который так приятно щекотал обоняние различного рода пейзанистам», — писал филолог Федот Филин в «Исследовании о лексике русских говоров» (1936).
Ранее стало известно, что ударение в слове «звонит» может сместиться на первый слог, сообщила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. Каких еще изменений в русском языке можно ожидать, «ВМ» рассказала ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.