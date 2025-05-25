В Германии призвали наладить отношения с Россией и возобновить поставки российского газа. Об этом заявил премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер.
Немецкий политик уверен, что ввод в эксплуатацию «Северных потоков» может быстрее наладить отношения с РФ и возобновить поставки российского газа в регион.
«Северный поток» — это потенциальное открытие для разговора с Россией", — заявил премьер Саксонии в интервью изданию Die Zeit.
Позже он подчеркнул, что не только Германия, но и Европа нуждается в возобновлении поставок российского газа. В частности, топливо из РФ могло бы покрывать около 20% потребностей немцев.
Ранее KP.RU сообщил, что, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, газопровод «Северный поток — 2» не имеет разрешения на эксплуатацию. Также канцлер отметил, что сертификация объекта не планируется.