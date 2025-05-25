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В Германии призвали возобновить поставки газа из России

Кречмер: ввод в эксплуатацию «Северных потоков» помог бы наладить диалог с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Германии призвали наладить отношения с Россией и возобновить поставки российского газа. Об этом заявил премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер.

Немецкий политик уверен, что ввод в эксплуатацию «Северных потоков» может быстрее наладить отношения с РФ и возобновить поставки российского газа в регион.

«Северный поток» — это потенциальное открытие для разговора с Россией", — заявил премьер Саксонии в интервью изданию Die Zeit.

Позже он подчеркнул, что не только Германия, но и Европа нуждается в возобновлении поставок российского газа. В частности, топливо из РФ могло бы покрывать около 20% потребностей немцев.

Ранее KP.RU сообщил, что, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, газопровод «Северный поток — 2» не имеет разрешения на эксплуатацию. Также канцлер отметил, что сертификация объекта не планируется.