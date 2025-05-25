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Темнокожий боец ВСУ попытался расстрелять российских солдат в ДНР и был убит

Вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) темнокожий мужчина был уничтожен при попытке расстрелять российских военнослужащих в селе Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 25 мая, рассказал стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пумба».

Вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) темнокожий мужчина был уничтожен при попытке расстрелять российских военнослужащих в селе Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 25 мая, рассказал стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пумба».

По словам бойца, его сослуживцы были готовы взять украинского солдата в плен и перевезти в тыл, однако тот открыл стрельбу, после чего был ликвидирован.

— Видимо, он испугался сдаваться к нам в плен, — передает слова «Пумбы» ТАСС.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы подразделения не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии. При этом взятый в плен колумбийский наемник рассказал, что бойцы ВСУ не собирались эвакуировать своих сослуживцев при отступлении, поэтому расстреливали их на глазах своих же товарищей. Другой военнопленный Алексей Бобров сообщил о том, что ВСУ обманывают иностранных наемников с выплатами, поэтому они не хотят участвовать в военных действиях.