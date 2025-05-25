Музей Победы представит выставку в Мексике

26 мая Музей Победы откроет художественную выставку «Вернисаж Музея Победы» в Мексике. Планшетная экспозиция будет представлена на площадке Музея искусств Сан-Педро города Пуэбла. Жителям Мексики выставка будет доступна на испанском языке.
На торжественной церемонии выступит чрезвычайный и полномочный посол РФ в Мексиканских Соединенных Штатах Николай Софинский. В мероприятии также примут участие министр гуманитарных наук, технологий и инноваций Пуэблы Селина Пенья Гусман, генеральный директор организации «Музеи Пуэблы» Мария Хосе Фарфан Ортега, директор дома культуры «Мексика — Россия» Каролина Гаспар Рамирес.
Художественный проект объединил около 40 произведений. Это работы художников-фронтовиков Бориса Неменского, Павла Блока, Бориса Преображенского и других живописцев из фондов Музея Победы и молодых авторов, отобранных по результатам конкурса, проведенного музеем.
— Живописные полотна демонстрируют разные страницы истории Великой Отечественной войны: батальные сцены, тяжелый труд женщин в тылу, страдания узников концлагерей, блокадные будни и триумф Победы. Многие художники, работы которых представлены в проекте, воевали на фронте и на полотнах отразили личные впечатления. Все произведения относятся к разным стилям и жанрам, но объединены одной темой, неподдельной искренностью и высоким художественным мастерством, — рассказали в Музее Победы.
Мероприятие пройдет при поддержке дома культуры «Мексика — Россия».
Выставка будет работать до 21 июня 2025 года.