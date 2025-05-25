Музей Победы представит выставку в Мексике

— Живописные полотна демонстрируют разные страницы истории Великой Отечественной войны: батальные сцены, тяжелый труд женщин в тылу, страдания узников концлагерей, блокадные будни и триумф Победы. Многие художники, работы которых представлены в проекте, воевали на фронте и на полотнах отразили личные впечатления. Все произведения относятся к разным стилям и жанрам, но объединены одной темой, неподдельной искренностью и высоким художественным мастерством, — рассказали в Музее Победы.