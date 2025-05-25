Ученые узнали тайну происхождения зубов и зубной боли

Ученые из Чикагского университета в ходе исследования выяснили, что первые прообразы зубов появились у древних животных около 500 миллионов лет назад как органы чувств, которые не были предназначены для жевания. О своих открытиях они рассказали журналу New Scientist.
По словам исследователей, структуры под названием одонтоды располагались на теле рыб, которые с помощью них узнавали температуру окружающей водной среды и чувствовали движение вокруг. При этом подобные протозубы сохранились у некоторых современных животных, например у акул и скатов в форме «зубчатой» кожи.
— Когда некоторые рыбы стали активными хищниками, им понадобился способ удерживать добычу, поэтому твердые одонтоды пробрались в рот, где их можно было использовать для укуса, — передает слова ученых журнал New Scientist.
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