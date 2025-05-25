Билборды с призывом помолиться за Зеленского появились на Украине

По словам его представителей, на огромных плакатах изображены лицо главы государства и сердце в цветах национального флага, под которыми располагается надпись «Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва». Один из таких билбордов появился в селе в Хмельницкой области на Аллее Славы, где также висят портреты погибших бойцов Вооруженных сил Украины.