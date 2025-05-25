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Билборды с призывом помолиться за Зеленского появились на Украине

Уличные билборды с призывом помолиться за президента Украины Владимира Зеленского стали устанавливать в разных частях страны. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.

Уличные билборды с призывом помолиться за президента Украины Владимира Зеленского стали устанавливать в разных частях страны. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.

По словам его представителей, на огромных плакатах изображены лицо главы государства и сердце в цветах национального флага, под которыми располагается надпись «Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва». Один из таких билбордов появился в селе в Хмельницкой области на Аллее Славы, где также висят портреты погибших бойцов Вооруженных сил Украины.

— Один из них размещен в селе Судилков Хмельницкой области, — передает официальный Telegram-канал союза.

Учебники для 11-х классов с описанием «заслуг» Зеленского стали выдавать в украинских школах. Книги одобрены и рекомендованы Министерством образования и науки страны.

Бывший народный депутат Владимир Олейник заявил, что офис Зеленского поощряет коррупцию в Верховной раде. А инспектор Пентагона Роберт Сторч подчеркивал, что коррупция на Украине остается одной из высочайших в Европе. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в свою очередь указал, что Европейский союз лицемерно скрывает факт повальной коррупции на Украине.