Уличные билборды с призывом помолиться за президента Украины Владимира Зеленского стали устанавливать в разных частях страны. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.
По словам его представителей, на огромных плакатах изображены лицо главы государства и сердце в цветах национального флага, под которыми располагается надпись «Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва». Один из таких билбордов появился в селе в Хмельницкой области на Аллее Славы, где также висят портреты погибших бойцов Вооруженных сил Украины.
— Один из них размещен в селе Судилков Хмельницкой области, — передает официальный Telegram-канал союза.
Учебники для 11-х классов с описанием «заслуг» Зеленского стали выдавать в украинских школах. Книги одобрены и рекомендованы Министерством образования и науки страны.
Бывший народный депутат Владимир Олейник заявил, что офис Зеленского поощряет коррупцию в Верховной раде. А инспектор Пентагона Роберт Сторч подчеркивал, что коррупция на Украине остается одной из высочайших в Европе. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в свою очередь указал, что Европейский союз лицемерно скрывает факт повальной коррупции на Украине.