Киркоров решил перезахоронить свою мать рядом с Бедросом

Виктория Марковна ушла из жизни в 1994 году, когда Филиппу Киркорову было всего 27 лет. Ее прах был захоронен в Софии, рядом с другими родственниками. В то время Киркоров только начинал свой путь к успеху, и эта потеря стала для него глубокой личной трагедией.