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Киркоров решил перезахоронить свою мать рядом с Бедросом

Филипп Киркоров принял решение перезахоронить прах своей матери, Виктории Марковны, рядом с могилой Бедроса Киркорова.

Филипп Киркоров принял решение перезахоронить прах своей матери, Виктории Марковны, рядом с могилой Бедроса Киркорова. Артист признался, что сейчас активно занимается организацией этого процесса.

Виктория Марковна ушла из жизни в 1994 году, когда Филиппу Киркорову было всего 27 лет. Ее прах был захоронен в Софии, рядом с другими родственниками. В то время Киркоров только начинал свой путь к успеху, и эта потеря стала для него глубокой личной трагедией.

Теперь, пережив уход обоих родителей, певец почувствовал готовность к этому шагу.

«Я долго не мог решиться. Но теперь, когда ушёл папа, я понял — их место рядом», — поделился Киркоров в программе «Однажды… “на НТВ.

Решение перезахоронить мать рядом с отцом стало для артиста символом воссоединения семьи.

«Хотел бы, чтобы мама была с ним. Вместе. Навсегда», — сказал Киркоров.

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