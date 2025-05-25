В Госдуме оценили необходимость ужесточения противозачаточных таблеток

В Госдуме оценили необходимость ужесточения продажи противозачаточных препаратов. Член профильного думского комитета Юлия Дрожжина отметила, что такой необходимости нет. Об этом депутат заявила в интервью РИА Новости.
«Что касается законодательного регулирования — не думаю, что здесь нужны жёсткие меры, и на площадке нашего комитета по охране здоровья такие инициативы не обсуждались», — резюмировала Дрожжина в разговоре с прессой.
Но в то же время депутат отметила, что это серьезные препараты, перед приемом которых требуется консультация у врача. Принимать их по совету подруги, коллеги или мамы точно не стоит. При этом Дрожжина подчеркнула, что нужно направить все силы для популяризации медицинских услуг и сделать все для повышения качества медицины.
Ранее KP.RU сообщил, что в ГД предложили продавать противозачаточные таблетки только по рецепту. Там отметили, что таблетки имеют пагубное влияние на организм, а отпуск без рецепта позволяет получить лекарство, минуя поход к врачу.