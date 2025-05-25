В Госдуме оценили необходимость ужесточения противозачаточных таблеток

Но в то же время депутат отметила, что это серьезные препараты, перед приемом которых требуется консультация у врача. Принимать их по совету подруги, коллеги или мамы точно не стоит. При этом Дрожжина подчеркнула, что нужно направить все силы для популяризации медицинских услуг и сделать все для повышения качества медицины.