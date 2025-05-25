Трамп показал фото Уиткоффа, на котором лебедь кусает его между ног

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 25 мая, разместил на своей странице в социальной сети Truth Social снимок со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом, который «пострадал» от нападения лебедя во время игры в гольф.
— Всегда говорил, что гольф может быть опасен: моего друга покусали в Бедминстере, — подписал публикацию глава Соединенных Штатов.
На снимке можно увидеть, как белоснежный лебедь пытается укусить Уиткоффа между ног, а тот пытается остановить птицу, схватив ее за шею.
Стивен Уиткофф играет важную роль в обеспечении коммуникации между Россией и США, в том числе в вопросе урегулирования украинского конфликта. Недавно спецпосланник американского лидера выразил надежду на то, что благодаря телефонному разговору Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в вопросе достижения мира на Украине удастся достичь прогресса.
Также Уиткофф не раз посещал Москву и лично общался с Путиным. После одного из своих визитов в российскую столицу дипломат назвал Кремль «впечатляющим местом», и поделился, что одна из его встреч с главой государства едва не продлилась пять часов.