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Поезд из Белгородской области в Москву задержан на неопределенное время

Поезд, следующий из Белгородской области в Москву, задержан на неопределенное время. Об этом сообщили URA.RU в центре поддержки клиентов РЖД.

Работу поездов нарушил взрыв на путях.

Поезд, следующий из Белгородской области в Москву, задержан на неопределенное время. Об этом сообщили URA.RU в центре поддержки клиентов РЖД.

«Действительно зафиксировано опоздание поезда, но конкретных временных рамок не предоставлено. И неизвестно придет ли он вообще», — сказал оператор.

Ранее стало известно, что в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, которое заложили под рельсами. В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждение получила контактная сеть железнодорожного пути.