Улица Таскешу в Шымкенте закрывается до 1 августа

С 26 мая по 1 августа улица Таскешу в Шымкенте будет временно закрыта для движения транспорта в связи с проведением дорожных работ. Водителей призывают заранее планировать маршруты, а при возможности — выбирать альтернативные виды транспорта или планировать время выезда с запасом.