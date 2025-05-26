Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улица Таскешу в Шымкенте закрывается до 1 августа

Транспортное движение будет организовано по объездным маршрутам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: freepik.com

С 26 мая по 1 августа улица Таскешу в Шымкенте будет временно закрыта для движения транспорта в связи с проведением дорожных работ. Водителей призывают заранее планировать маршруты, а при возможности — выбирать альтернативные виды транспорта или планировать время выезда с запасом.

Для обеспечения бесперебойного транспортного потока организовано временное объездное движение через улицы Сайран, Отебаева и Сарыарка. Призываем водителей учитывать эти изменения при планировании ежедневных поездок.

сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автодорог

Отмечается, что ремонт участка связан с модернизацией дорожного покрытия, обустройством пешеходных зон и улучшением инфраструктуры в одном из оживленных районов города.