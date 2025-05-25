Тренер Карпин объяснил невызов Алексея Миранчука в сборную России

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук не вошёл в окончательный состав сборной России на июньские товарищеские матчи.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил это загруженностью спортсмена: 1 июня у футболиста запланирована игра в чемпионате США, и прибыть в расположение национальной команды он смог бы только 3 июня. Слова наставника приводит официальный сайт Российского футбольного союза.
Также отмечается, что из-за смены часовых поясов потребовалось бы дополнительное время на восстановление, что существенно ограничило бы возможность его участия в тренировочном процессе и играх сборной.
В окончательный список сборной России на июнь вошёл 31 игрок.
6 июня команда сыграет с Нигерией на стадионе «Лужники» в Москве, а 10 июня встретится с Белоруссией в Минске.
Ранее стало известно, что подмосковный клуб «Химки», новороссийский «Черноморец» и команда «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в сезоне 2025/26 чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).