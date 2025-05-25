Росавиация ввела временные ограничения еще в двух городах России

Временные ограничения на полеты введены в двух аэропортах России — в Нижнекамске и Ярославле. Об этом говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артема Кореняко в телеграм.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — уточнил Кореняко.
Спустя некоторое время Росавиация предупредила об аналогичных ограничениях и в ярославском аэропорту Туношна.
Ранее вечером в воскресенье, 25 мая, ограничения на прием и выпуск рейсов вводились в аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Жуковском.