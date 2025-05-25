Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ввела временные ограничения еще в двух городах России

Временные ограничения на полеты введены в двух аэропортах России — в Нижнекамске и Ярославле.

Временные ограничения на полеты введены в двух аэропортах России — в Нижнекамске и Ярославле. Об этом говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артема Кореняко в телеграм.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — уточнил Кореняко.

Спустя некоторое время Росавиация предупредила об аналогичных ограничениях и в ярославском аэропорту Туношна.

Ранее вечером в воскресенье, 25 мая, ограничения на прием и выпуск рейсов вводились в аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Жуковском.