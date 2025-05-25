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Путин поздравил главного тренера ФК «Краснодар» и губернатора региона с победой в ЧР

Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру футбольного клуба «Краснодар» Мураду Мусаеву, чтобы поздравить их с победой в чемпионате России.

Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру футбольного клуба «Краснодар» Мураду Мусаеву, чтобы поздравить их с победой в чемпионате России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края и главного тренера футбольной команды “Краснодар” Мурада Мусаева с тем, что команда стала чемпионом России по футболу», — отметил он.

В субботу «Краснодар» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России, заняв первое место с 67 очками. На втором месте оказался петербургский «Зенит» с 66 очками, который удерживал титул чемпиона с 2019 года.