Эксперт назвала способ замедлить старение после 40 лет

Ее рекомендации опубликовал журнал Men Today.
По словам специалиста, после 40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона и происходят гормональные изменения, которые отражаются на общем состоянии организма. Регулярные физические нагрузки способны затормозить эти процессы.
Ротач советует комбинировать аэробные и анаэробные нагрузки. В качестве базовых упражнений она рекомендует бег, ходьбу с высоким подниманием бедра, подъемы на носки, выпады, наклоны в стороны, динамическую планку, отжимания и приседания с выпрыгиванием.
По завершении тренировки эксперт рекомендует обязательно выполнять упражнения на растяжку для восстановления и поддержания гибкости.