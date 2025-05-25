Италия считает Ватикан подходящим местом для финальных переговоров РФ и Украины

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил мнение, что Ватикан может сыграть роль площадки для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но только на их заключительном этапе.
— Открытый канал с Ватиканом не должен быть сожжен. Такое место проведения мирных переговоров может оказаться подходящим в конце переговорного пути, а не в его начале, — заявил Таяни в интервью газете Corriere della Sera.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что представители российской делегации не собираются ехать на переговоры с Украиной в Ватикан, так как считают Турцию лучшим местом для продолжения консультаций.
В The Washington Post отметили, что с проведением переговоров в Ватикане могут возникнуть проблемы, так как российские дипломаты находятся под санкциями и въезд в Евросоюз им запрещен.
21 мая президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, сообщил, что на следующей неделе в Ватикане могут состояться «технические» переговоры о прекращении огня на Украине.
16 мая в Стамбуле прошли переговоры между делегациями России и Украины, в рамках которых стороны пытались урегулировать конфликт.