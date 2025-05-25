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Российский пилот Шварцман сошел с дистанции гонки Indy 500

Россиянин врезался в своих механиков и повредил переднее антикрыло, которое заменить не удалось.

Источник: Аргументы и факты

Роберт Шварцман не смог завершить свою первую гонку в серии IndyCar из-за инцидента, произошедшего во время пит-стопа.

В момент заезда на сервис Роберт не справился с управлением, врезался в отбойник и наехал на собственных механиков, готовившихся к обслуживанию его машины. В результате происшествия двое членов технической бригады получили травмы и были доставлены к медикам для оказания помощи.

До этого инцидента российский пилот отметился историческим достижением — он стал первым новичком с 1983 года, кому удалось выиграть квалификацию в IndyCar.

Ранее на аукционе Sotheby’s был продан автомобиль Ferrari, на котором Михаэль Шумахер одержал победу в чемпионате мира в 2001 году.