Российский пилот Шварцман сошел с дистанции гонки Indy 500

Роберт Шварцман не смог завершить свою первую гонку в серии IndyCar из-за инцидента, произошедшего во время пит-стопа.
В момент заезда на сервис Роберт не справился с управлением, врезался в отбойник и наехал на собственных механиков, готовившихся к обслуживанию его машины. В результате происшествия двое членов технической бригады получили травмы и были доставлены к медикам для оказания помощи.
До этого инцидента российский пилот отметился историческим достижением — он стал первым новичком с 1983 года, кому удалось выиграть квалификацию в IndyCar.
Ранее на аукционе Sotheby’s был продан автомобиль Ferrari, на котором Михаэль Шумахер одержал победу в чемпионате мира в 2001 году.