Стива Уиткоффа покусал лебедь-шипун

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф пострадал от крупной агрессивной птицы во время игры в гольф. Фото нападения птицы на Уиткоффа Дональд Трамп выложил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — написал Трамп под фото, где крупная белая птица кусает Уиткоффа, который пытается защититься, хватая ее за клюв и за шею.
Трамп опубликовал фото, на котором лебедь кусает его спецпосланника Уиткофа. Фото: страница Трампа в соцсети.
По одной из версий, на Уиткоффа напал гусь, но скорее всего на фото изображен лебедь-шипун. Этот вид лебедей широко распространен как в Европе, так и в Америке. Шипуны известны тем, что активно защищают свою территорию. Особенно агрессивными они бывают в период гнездования. Укусы лебедя-шипуна не столь опасны, сколько болезненны.
Напомним, от укусов животных страдали и сотрудники администрации предыдущего президента США Джо Байдена. Так, пёс Байдена по кличке Коммандер искусал семерых сотрудников Секретной службы США. Один из пострадавших попал в больницу.