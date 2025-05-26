Стива Уиткоффа покусал лебедь-шипун

По одной из версий, на Уиткоффа напал гусь, но скорее всего на фото изображен лебедь-шипун. Этот вид лебедей широко распространен как в Европе, так и в Америке. Шипуны известны тем, что активно защищают свою территорию. Особенно агрессивными они бывают в период гнездования. Укусы лебедя-шипуна не столь опасны, сколько болезненны.