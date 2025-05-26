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Симоньян: уехавшие из России граждане просчитались

Россияне, покинувшие страну в последние годы, ошиблись в своем выборе. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян считает, что значительная часть уехавших из РФ принимали решение на основе расчета.

Россияне, покинувшие страну в последние годы, ошиблись в своем выборе. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались», — заявила Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В последнее время среди известных личностей и знаменитостей, покинувших Россию, наблюдается заметное изменение настроений. Так, актриса Чулпан Хаматова, перебравшаяся в Латвию после начала специальной военной операции и выступавшая с критикой в адрес России, неожиданно заявила о своем желании вернуться на родину, передает «Царьград».

Ранее актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России после начала специальной военной операции и обосновавшаяся в Латвии, признавалась в ностальгии по родине и трудностях с работой и продлением вида на жительство. Ее решение покинуть страну вызвало критику со стороны депутатов, которые усомнились в искренности ее намерений вернуться и напомнили о прекращении поддержки уехавших звезд в Европе.