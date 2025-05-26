Симоньян: уехавшие из России граждане просчитались

«Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались», — заявила Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».