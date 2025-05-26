В Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей

Так, высокорослые деревья и кустарники (достигающих во взрослом состоянии высоты более 3 метров) можно высаживать на расстоянии не менее 3 метров от границы смежного участка, среднерослых (достигающих во взрослом состоянии высоты до 3 метров) — не менее 2 метров, низкорослых (достигающих во взрослом состоянии высоты до 2 метров) — не менее 1 метра.