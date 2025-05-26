В Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей

Правительство Беларуси внесло в Правила благоустройства и содержания населенных пунктов некоторые изменения. Постановление Совмина от 16 мая 2025 года за № 167 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Так, например, конкретизированы требования к содержанию земельного участка, предоставленного для обслуживания частного дома, а также территорий, закрепленных за гражданами, предприятиями и фирмами.
Здания, хозпостройки и заборы должны быть в исправном состоянии, покрашены, отремонтированы, поврежденные элементы и конструкции заменены. Что касается заборов, то они должны стоять прямо, не допускается отклонения от вертикали более чем на 10 градусов.
Если на территории индивидуальной застройки есть стройматериалы, то владелец обязан их обязательно аккуратно сложить.
Предписано скашивать газоны при высоте травы более 20 сантиметров, убирать территории от строительного и случайного мусора, минимум дважды в год удалять сухую растительность.
Регламентированы также границы посадки деревьев и кустарников по отношению к смежным земельным участкам.
Так, высокорослые деревья и кустарники (достигающих во взрослом состоянии высоты более 3 метров) можно высаживать на расстоянии не менее 3 метров от границы смежного участка, среднерослых (достигающих во взрослом состоянии высоты до 3 метров) — не менее 2 метров, низкорослых (достигающих во взрослом состоянии высоты до 2 метров) — не менее 1 метра.
В зоне одного метра до границы смежного земельного участка разрешается размещение газона и растений высотой не более 1 метра.
Постановление вступило в силу с 18 мая 2025 года.
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