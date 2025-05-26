Что можно и нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая на Лукошницу

Православная церковь 26 мая вспоминает святую Гликерию Новгородскую. В народе принято отмечать день Лукерьи Комарницы. Все дело в том, что с указанной даты начинали появляться комары. Вместе с тем есть еще одно название — Лукошница. Так, 26 мая женщины приносили в лукошках обеды своим мужьям, работавшим в поле.
Что нельзя делать 26 мая.
Не следует оставлять волосы на расческе, так как это может обернуться семейными проблемами. Нельзя бить посуду. Считалось, что это может обернуться проблемами. Не рекомендуется тратить большое количество денег. Предки верили, что это грозит финансовыми проблемами.
Что можно делать 26 мая.
По традиции, 26 мая женщины приносили своим мужьям в поля обеды, которые были в лукошках. Кроме того, в названную дату начинали сеять гречку.
Согласно приметам, летающие ласточки обещают теплую погоду. В том случае, если мало комаров, то дождя не ждали до конца мая. Если же комаров много, то это предсказывало дождь.
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