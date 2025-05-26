Что можно и нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая на Лукошницу

Православная церковь 26 мая вспоминает святую Гликерию Новгородскую. В народе принято отмечать день Лукерьи Комарницы. Все дело в том, что с указанной даты начинали появляться комары. Вместе с тем есть еще одно название — Лукошница. Так, 26 мая женщины приносили в лукошках обеды своим мужьям, работавшим в поле.