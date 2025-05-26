Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник

«Ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +21…+26, в степных и предгорных районах до +30 градусов, в горах +18…+20», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный 10−15 м/с, днем юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +16…+18 градусов, днем +24…+26.