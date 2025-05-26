Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится теплая погода, обусловленная выносом тропической воздушной массы по юго-западной периферии антициклона. Ночью без осадков, днем в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.