Путин поздравил Кондратьева и тренера «Краснодара» с победой в РПЛ

Президент России Владимир Путин лично поздравил с победой футбольного клуба «Краснодар» в чемпионате страны губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера команды Мурада Мусаева.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Победа «Краснодара» стала исторической — команда впервые завоевала титул чемпиона России, одержав уверенную победу со счётом 3:0 над московским «Динамо» в заключительном, 30-м туре РПЛ. В итоговой таблице клуб из Краснодара опередил «Зенит» на одно очко, прервав шестилетнюю чемпионскую серию петербургской команды.
Ранее вратарь победившего в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодара» Станислав Агкацев повторил легендарное фото Месси. Спортсмен опубликовал фотографию, на которой он спит рядом с кубком.