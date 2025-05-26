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Путин поздравил Кондратьева и тренера «Краснодара» с победой в РПЛ

«Краснодар» впервые стал чемпионом России 24 мая.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин лично поздравил с победой футбольного клуба «Краснодар» в чемпионате страны губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера команды Мурада Мусаева.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Победа «Краснодара» стала исторической — команда впервые завоевала титул чемпиона России, одержав уверенную победу со счётом 3:0 над московским «Динамо» в заключительном, 30-м туре РПЛ. В итоговой таблице клуб из Краснодара опередил «Зенит» на одно очко, прервав шестилетнюю чемпионскую серию петербургской команды.

Ранее вратарь победившего в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодара» Станислав Агкацев повторил легендарное фото Месси. Спортсмен опубликовал фотографию, на которой он спит рядом с кубком.