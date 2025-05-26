Путин поздравил Кондратьева и тренера «Краснодара» с победой в РПЛ

Победа «Краснодара» стала исторической — команда впервые завоевала титул чемпиона России, одержав уверенную победу со счётом 3:0 над московским «Динамо» в заключительном, 30-м туре РПЛ. В итоговой таблице клуб из Краснодара опередил «Зенит» на одно очко, прервав шестилетнюю чемпионскую серию петербургской команды.